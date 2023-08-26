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Генштаб: Росіяни наступають у районах Бахмута, Кремінної, Донецька та Вугледара — карта боїв

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 07:14
Генштаб: Росіяни наступають у районах Бахмута, Кремінної, Донецька та Вугледара — карта боїв - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Кремінної, Донецька та Вугледара, Збройні Сили України продовжують атакувати на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень. У районі Кремінної ворог намагався наступати біля Новоєгорівки та Білогорівки, успіху не мав.

Під Бахмутом росіяни атакували в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки, Сили оборони відбилися.

Фронт у районі Кремінної та Бахмута (Карта: Military Land)

Поблизу Донецька українські воїни відбили атаки загарбників біля Первомайського, Мар'їнки та Вугледара.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Одночасно ЗСУ продовжують наступ у напрямку Мелітополя, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та один — по зенітно-ракетному комплексу. Ракетники та артилеристи вразили ЗРК та три артилерійські засоби на вогневих позиціях.

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим". 

Читайте також: Генштаб: Є успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки — за 2,5 км від Роботиного: мапа

Дмитро Гриниченко
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