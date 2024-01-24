Генштаб: Россияне штурмовали от Синьковки до левого берега, защитники отбили атаки – карта

Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток российские захватчики атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Купянском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов возле Синьковки Харьковской области.

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре атаки захватчиков в районах Ямполевки, Торского Донецкой области и еще две атаки вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили три атаки россиян недалеко от Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили пять атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать захватчиков вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили четыре атаки оккупантов южнее Красного, западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

Карта: Deepstate

На Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма, а захватчики без успеха совершили семь штурмов позиций Сил обороны.

Карта: Deepstate

Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум зенитно-ракетным комплексам и одному пункту управления россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двух средствах противовоздушной обороны, девяти артиллерийских средствах и одной станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

23 января Генштаб сообщал, что Россия продолжает активно наступать в районах Авдеевки и Марьинки, украинские военные отбивают атаки под Кременной и Бахмутом.

Состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Рустем Умеров, в нее также вошли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник военной разведки Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.

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