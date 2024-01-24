Генштаб: Росіяни штурмували від Синьківки до лівого берега, захисники відбили атаки – мапа

Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби російські загарбники атакували на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили атаку окупантів біля Синьківки Харківської області.

Мапа: Deepstate

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки загарбників в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще дві атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

Мапа: Deepstate

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили три атаки росіян неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Мапа: Deepstate

На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати загарбників поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

Мапа: Deepstate

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки окупантів південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Мапа: Deepstate

На Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму, а загарбники без успіху здійснили сім штурмів позицій оборонців.

Мапа: Deepstate

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох засобах протиповітряної оборони, дев'ятьох артилерійських засобах та одній станції радіоелектронної боротьби окупантів.

23 січня Генштаб повідомляв, що Росія продовжує активно наступати в районах Авдіївки та Мар'їнки, українські військові відбивають атаки під Кремінною та Бахмутом.

Відбулося 18-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Українську делегацію очолював голова Міноборони Рустем Умєров, до неї також увійшли головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник воєнної розвідки Кирило Буданов та начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

У Міноборони повідомили, що за наслідками "Рамштайну" західні партнери взяли на себе зобов’язання працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

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