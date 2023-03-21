Генштаб: Цель "бавовны" в Джанкое – усложнить логистику россиян под Запорожьем и Херсоном

Удар по российским "Калибрам" во время их транспортировки по железной дороге в Джанкое не помешает россиянам поставлять оружие своему флоту, однако должен навредить поставкам оружия оккупантам в Мелитополе и Херсонской области. Об этом на брифинге в Military Media Center сказал временный исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

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Баранова попросили прокомментировать "бавовну" в Джанкое, на что он ответил, что "бавовна – это всегда приятно", а также напомнил в этом контексте о "сетке смерти", созданной ракетно-артиллерийскими войсками Сил обороны, часто во взаимодействии с другими способами поражения. Он отметил, что появление информации о "бавовне" в СМИ обычно является индикатором успешно проделанной работы.

На вопрос о том, помешает ли повреждение железнодорожного узла поставлять оружие из Крыма на материковую часть Украины и российскому флоту в Черном море, представитель Генштаба ответил, что флоту – нет, потому что используются другие железнодорожные узлы, в частности в Симферополе.

"А что касается нашей территории – да. Джанкой является одним из узлов, который на ветке железнодорожного пути, идущего в Мелитополь или Херсон. Одна из целей нанесения такого огневого поражения – как раз полностью остановить или помешать логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории", – сказал Баранов.

Поздно вечером 20 марта крымские паблики сообщили о взрывах в Джанкое и опубликовали видео.

В ГУР позже сообщили, что взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

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Оксана Житнюк

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