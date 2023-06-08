Генштаб: У Бахмута и еще на трех направлениях идут тяжелые бои за каждый метр – карта
На востоке идут тяжелые бои за каждый метр территории на Бахмутском и еще трех направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 8 июня.
Как отмечается, враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои за каждый квадратный метр.
За эти сутки на указанных участках фронта произошло 26 боевых столкновений.
На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел.
На Авдеевском направлении россияне предприняли неудачные попытки наступления недалеко от населенных пунктов Северное и Опытное.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два зенитно-ракетных комплекса, восемь артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще два важных объекта врага.
- 7 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление. Сегодня спикер ВСУ Сергей Череватый сказал, что на южном и северном флангах у Бахмута Силы обороны прошли до 1600 метров.
- 8 июня Минобороны заявило, что на южном направлении российские оккупанты находятся в активной обороне в районе Орехова. Идут бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении.
Читайте также: 20 км траншей и 5000 мин: в ВСУ рассказали о тщательно спланированной обороне Бахмута
Комментарии