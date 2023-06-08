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Генштаб: У Бахмута и еще на трех направлениях идут тяжелые бои за каждый метр – карта

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 18:41
Генштаб: У Бахмута и еще на трех направлениях идут тяжелые бои за каждый метр – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

На востоке идут тяжелые бои за каждый метр территории на Бахмутском и еще трех направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 8 июня.

Как отмечается, враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои за каждый квадратный метр.

За эти сутки на указанных участках фронта произошло 26 боевых столкновений.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.

Генштаб: У Бахмута и еще на трех направлениях идут тяжелые бои за каждый метр – карта

На Бахмутском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел.

Генштаб: У Бахмута и еще на трех направлениях идут тяжелые бои за каждый метр – карта

На Авдеевском направлении россияне предприняли неудачные попытки наступления недалеко от населенных пунктов Северное и Опытное.

Генштаб: У Бахмута и еще на трех направлениях идут тяжелые бои за каждый метр – карта

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери.

Генштаб: У Бахмута и еще на трех направлениях идут тяжелые бои за каждый метр – карта

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два зенитно-ракетных комплекса, восемь артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще два важных объекта врага.

  • 7 июня в Минобороны сообщили, что на Бахмутском направлении украинские военные перешли из обороны в наступление. Сегодня спикер ВСУ Сергей Череватый сказал, что на южном и северном флангах у Бахмута Силы обороны прошли до 1600 метров.
  • 8 июня Минобороны заявило, что на южном направлении российские оккупанты находятся в активной обороне в районе Орехова. Идут бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении.

Читайте также: 20 км траншей и 5000 мин: в ВСУ рассказали о тщательно спланированной обороне Бахмута

Наталья Медведева
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