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Генштаб: Біля Бахмута та ще на трьох напрямках йдуть важкі бої за кожен метр – карта

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 18:41
Генштаб: Біля Бахмута та ще на трьох напрямках йдуть важкі бої за кожен метр – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

На сході йдуть важкі бої за кожен метр території на Бахмутському та ще трьох напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 8 червня.

Як зазначається, ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої за кожен квадратний метр.

За цю добу на вказаних ділянках фронту сталося 26 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії у районі Веселого Донецької області.

Генштаб: Біля Бахмута та ще на трьох напрямках йдуть важкі бої за кожен метр – карта

На Бахмутському напрямку противник намагався покращити тактичне становище, вів наступальні дії у напрямку Івановського, успіху не мав.

Генштаб: Біля Бахмута та ще на трьох напрямках йдуть важкі бої за кожен метр – карта

На Авдіївському напрямку росіяни зробили невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне.

Генштаб: Біля Бахмута та ще на трьох напрямках йдуть важкі бої за кожен метр – карта

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник зазнав втрат.

Генштаб: Біля Бахмута та ще на трьох напрямках йдуть важкі бої за кожен метр – карта

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії.

Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Ракетні війська та артилерія уразили п'ять пунктів управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два зенітно-ракетні комплекси, вісім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще два важливі об'єкти ворога.

  • 7 червня у Міноборони повідомили, що на Бахмутському напрямку українські військові перейшли з оборони в наступ. Сьогодні спікер ЗСУ Сергій Череватий сказав, що на південному та північному флангах біля  Бахмута Сили оборони пройшли до 1600 метрів.
  • 8 червня Міноборони заявило, що на південному напрямку російські окупанти перебувають в активній обороні в районі Оріхова. Йдуть бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку.

Читайте також: 20 км траншей і 5000 хв: у ЗСУ розповіли про ретельно сплановану оборону Бахмута

Наталія Медведєва
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війназведенняГенштаб
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