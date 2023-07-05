Генштаб: Уничтожать корабли и подлодки России с "Калибрами" смогут F-16, ATACMS и "Сапсан"

Истребители F-16, а также баллистические ракеты ATACMS и "Сапсан" помогут уничтожать ракетоносители россиян в Черном море. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов в интервью Укринформу.

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По его словам, один из вариантов уничтожения кораблей и подводных лодок с ракетами "Калибр" в Черном море — это западные истребители четвертого поколения, которые позволяют бить по морским целям на дальность 200 км и больше.

Он отметил, что после получения истребителей F-16 это станет возможным.

Громов заявил, что необходимо уничтожать не только носители, но и места их сосредоточения и базирования.

"Насчет того, способны ли мы самостоятельно производить соответствующие средства противодействия, да, способны, мы уже это делаем. Подтверждением этому является применение противником своих носителей только на расстояниях, которые оберегают их от поражения", — заявил генерал.

Военный подчеркнул, что для борьбы с Черноморским флотом РФ Украина нуждается в дальнобойном и высокоточном оружии.

"Для поражения судов в море или на рейде необходимы последние модификации противокорабельных ракет Harpoon, Brimstone, "Нептун" или их аналоги. Для поражения кораблей в местах базирования нужны баллистические ракеты ATACMS или их отечественные аналоги — ракеты "Сапсан", — резюмировал он.

В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужны четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.

1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об обучении, поставках и инфраструктуре для самолетов.

1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопрос с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, так как до сих пор нет графиков обучающих миссий.

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