UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Уничтожать корабли и подлодки России с "Калибрами" смогут F-16, ATACMS и "Сапсан"

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 12:14
Генштаб: Уничтожать корабли и подлодки России с
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

Истребители F-16, а также баллистические ракеты ATACMS и "Сапсан" помогут уничтожать ракетоносители россиян в Черном море. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов в интервью Укринформу.

По его словам, один из вариантов уничтожения кораблей и подводных лодок с ракетами "Калибр" в Черном море — это западные истребители четвертого поколения, которые позволяют бить по морским целям на дальность 200 км и больше. 
Он отметил, что после получения истребителей F-16 это станет возможным. 
Громов заявил, что необходимо уничтожать не только носители, но и места их сосредоточения и базирования. 

"Насчет того, способны ли мы самостоятельно производить соответствующие средства противодействия, да, способны, мы уже это делаем. Подтверждением этому является применение противником своих носителей только на расстояниях, которые оберегают их от поражения", — заявил генерал.

Военный подчеркнул, что для борьбы с Черноморским флотом РФ Украина нуждается в дальнобойном и высокоточном оружии. 

"Для поражения судов в море или на рейде необходимы последние модификации противокорабельных ракет Harpoon, Brimstone, "Нептун" или их аналоги. Для поражения кораблей в местах базирования нужны баллистические ракеты ATACMS или их отечественные аналоги — ракеты "Сапсан", — резюмировал он.

  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужны четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
  • 1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об обучении, поставках и инфраструктуре для самолетов.
  • 1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопрос с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, так как до сих пор нет графиков обучающих миссий.

Читайте также: Резкий Залужный – союзникам: Какое "у вас танки и пушки, вы сможете"? Нам нужны самолеты

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавиациявоенная помощьf-16черноморский флотСапсанATACMS
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 