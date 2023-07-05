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Генштаб: Знищувати кораблі та підводні човни Росії з "Калібрами" зможуть F-16, ATACMS і "Сапсан"

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 12:14
Генштаб: Знищувати кораблі та підводні човни Росії з
Винищувач F-16 (Фото: EPA)

Винищувачі F-16, а також балістичні ракети ATACMS та "Сапсан" допоможуть знищувати ракетоносії росіян у Чорному морі. Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, один із варіантів знищення кораблів та підводних човнів з ракетами "Калібр" у Чорному морі — це західні винищувачі четвертого покоління, які дозволяють бити по морських цілях на дальність 200 км і більше.

Він зазначив, що після отримання винищувачів F-16 це стане можливим.

Громов заявив, що необхідно знищувати не лише носії, а й місця їхнього зосередження та базування.

"На рахунок того, чи здатні ми самостійно виробляти відповідні засоби протидії, так, здатні, ми вже це робимо. Підтвердженням цьому є застосування противником своїх носіїв лише на відстанях, які оберігають їх від поразки", — заявив генерал.

Військовий підкреслив, що для боротьби з Чорноморським флотом РФ Україна потребує далекобійної та високоточної зброї.

"Для ураження суден у морі чи на рейді необхідні останні модифікації протикорабельних ракет Harpoon, Brimstone, "Нептун" або їхні аналоги. Для ураження кораблів у місцях базування потрібні балістичні ракети ATACMS або їхні вітчизняні аналоги — ракети "Сапсан", — резюмував він.

  • У Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.
  • 1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.
  • 1 липня Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, адже досі немає графіків навчальних місій. 

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Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаавіаціячорноморський флотСапсанF-16atacms
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