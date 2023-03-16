Генштаб: В Бахмуте идут ожесточенные бои, РФ штурмует Авдеевку, Марьинку и Угледар — карта

В Бахмуте и вокруг него продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты безуспешно атакуют Авдеевку, Марьинку и Угледар. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что россияне наступают в районе Кременной, Авдеевки, Марьинки и Бахмута не считаясь с потерями, за сутки ВСУ отбили более 75 атак. В направлении Купянска и Лимана противник безуспешно атаковал в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного.





Россияне продолжают пытаться штурмовать Бахмут, украинские воины отбили многочисленные атаки в районах Орехово-Василевки и Богдановки (на север от города).





В районе Донецка противник безуспешно наступал в районе Степового, Каменки, Авдеевки, Северного, Нетайлово, Первомайского, Невельского, Марьинки и Угледара, больше всего атак было зафиксировано под Марьинкой — все 12 были отбиты.

Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, сбиты самолет Су-25 и 13 беспилотников разного типа.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения пехоты и техники, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс.

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Дмитро Гриниченко

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