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Генштаб: В Бахмуте идут ожесточенные бои, РФ штурмует Авдеевку, Марьинку и Угледар — карта

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 06:46
Генштаб: В Бахмуте идут ожесточенные бои, РФ штурмует Авдеевку, Марьинку и Угледар — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Бахмуте и вокруг него продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты безуспешно атакуют Авдеевку, Марьинку и Угледар. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что россияне наступают в районе Кременной, Авдеевки, Марьинки и Бахмута не считаясь с потерями, за сутки ВСУ отбили более 75 атак. В направлении Купянска и Лимана противник безуспешно атаковал в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)
Россияне продолжают пытаться штурмовать Бахмут, украинские воины отбили многочисленные атаки в районах Орехово-Василевки и Богдановки (на север от города). 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
В районе Донецка противник безуспешно наступал в районе Степового, Каменки, Авдеевки, Северного, Нетайлово, Первомайского, Невельского, Марьинки и Угледара, больше всего атак было зафиксировано под Марьинкой — все 12 были отбиты. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, сбиты самолет Су-25 и 13 беспилотников разного типа.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения пехоты и техники, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс. 

Читайте также: Залужный: Операция украинских сил в Бахмуте имеет сверхважное стратегическое значение

Дмитро Гриниченко
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