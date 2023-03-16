Генштаб: В Бахмуте идут ожесточенные бои, РФ штурмует Авдеевку, Марьинку и Угледар — карта
16.03.2023, 06:46
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
В Бахмуте и вокруг него продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты безуспешно атакуют Авдеевку, Марьинку и Угледар. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что россияне наступают в районе Кременной, Авдеевки, Марьинки и Бахмута не считаясь с потерями, за сутки ВСУ отбили более 75 атак. В направлении Купянска и Лимана противник безуспешно атаковал в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного.
Россияне продолжают пытаться штурмовать Бахмут, украинские воины отбили многочисленные атаки в районах Орехово-Василевки и Богдановки (на север от города).
В районе Донецка противник безуспешно наступал в районе Степового, Каменки, Авдеевки, Северного, Нетайлово, Первомайского, Невельского, Марьинки и Угледара, больше всего атак было зафиксировано под Марьинкой — все 12 были отбиты.
Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, сбиты самолет Су-25 и 13 беспилотников разного типа.
Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения пехоты и техники, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс.
- Сырский заявил, что воины в Бахмуте дают Украине время на подготовку резервов, чтобы выбросить россиян за границу. Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа.
- На заседании Ставки 14 марта было единогласно решено продолжать оборонную операцию в Бахмуте.
- ВСУ добились определенных успехов к северу от Бахмута, но ситуация вокруг города очень динамичная, заявила Маляр.
Читайте также: Залужный: Операция украинских сил в Бахмуте имеет сверхважное стратегическое значение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии