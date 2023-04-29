Генштаб: В Бахмуте идут тяжелые бои, отбиты атаки на Часов Яр, Авдеевку и Марьинку — карта

В районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки продолжаются ожесточенные бои, Вооруженные Силы Украины отбили 48 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В районе Кременной враг пытался наступать в сторону Белогоровки и южнее Дибровы, но безуспешно.

Продолжается наступление в районе Бахмута, продолжаются бои в городе, за сутки россияне штурмовали в направлении Богдановки и Часового Яра, ВСУ отбились.

Вблизи Донецка противник атаковал в районах Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел.



Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов, ракетчики и артиллеристы поразили четыре пункта управления, склад боеприпасов и четыре района с живой силой.

Дмитро Гриниченко

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