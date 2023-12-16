Генштаб: Враг наступает по всему фронту, массированные штурмы Авдеевки, Бахмута и Марьинки

По словам военных, за последние 24 часа на фронте произошло 96 боевых столкновений. Из них 18 – в районе Бахмута, 34 – Авдеевки и 13 возле Марьинки

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки наступали на семи направлениях, больше всего атак Силы обороны отбили в районах Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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По словам военных, за последние 24 часа на фронте произошло 96 боевых столкновений. Из них 18 возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки, что в направлении Бахмута.

Карта: deepstate

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отбили 20 атак россиян восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского.

Карта: deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой. Здесь украинские военные успешно отбили 13 атак.

Карта: deepstate

Также отражены две атаки в районе Старомайорского.

Оккупанты наступали в районах западнее Новопокровки и южнее Работиного Запорожской области, но ВСУ отбились.

На Мелитопольском направлении Силы обороны истощают врага по всей линии фронта.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские бойцы ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Также, за прошедшие сутки, противовоздушной обороной уничтожена управляемая ракета Х-59.

Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.

5 декабря глава Авдеевской военной администрации сообщил, что россияне пытаются захватить Степное на Авдеевском направлении, чтобы перерезать логистику Сил обороны, сейчас населенный пункт под контролем ВСУ. Оккупанты ни разу не вошли на Авдеевский коксохимический завод, продолжают штурмовать в его направлении, сказал он.

11 декабря представитель Таврического направления сообщил, что российские захватчики активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – и уже не только старой, но и достаточно современной.

12 декабря сообщалось, что армия России активно применяет авиацию и сбрасывает управляемые авиабомбы в районах Авдеевки и Марьинки.

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