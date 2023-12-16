Генштаб: Ворога наступає по всьому фронту, масовані штурми Авдіївки, Бахмута та Мар'їнки

За словами військових, за останні 24 години на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. З них 18 – в районі Бахмута, 34 – Авдіївки та 13 біля Мар'їнки

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська протягом минулої доби наступали на семи напрямках, найбільше атак Сили оборони відбили в районах Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За словами військових, за останні 24 години на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. З них 18 біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки й Андріївки, що у напрямку Бахмута.

Карта: deepstate

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили 20 атак росіян східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського.

Карта: deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької. Тут українські військові успішно відбили 13 атак.

Карта: deepstate

Також відбито дві атаки в районі Старомайорського.

Окупанти наступали в районах західніше Новопокровки та південніше Роботиного Запорізької області, але ЗСУ відбилися.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

На лівому берегу Дніпра на Херсонщині українські бійці ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Також, минулої доби, протиповітряною обороною знищено керовану ракету Х-59.

Ракетники й артилеристи уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й два склади боєприпасів противника.

5 грудня голова Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, щоб перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, продовжують штурмувати у його напрямку, сказав він.

11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямах і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.

12 грудня повідомлялося, що армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки й Мар'їнки.

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