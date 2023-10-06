Генштаб: ВСУ имеют успех за ж/д под Бахмутом, Россия наступает на Донбассе и юге — карта

Вооруженные Силы Украины имеют успех восточнее Андреевки под Бахмутом, российские оккупанты атакуют на Донбассе и юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений. В районе Кременной украинские воины отбили атаки восточнее Макеевки Луганской области.





Под Бахмутом ВСУ имели успех восточнее Андреевки (за железной дорогой), враг пытался отбить потерянные позиции восточнее Дилеевки.

Вблизи временно оккупированного Донецка Силы обороны отбили атаки россиян в районах Авдеевки, Золотой Нивы и Водяного. Также было 14 попыток неудачных штурмов захватчиков около Марьинки и Новомихайловки.

В Запорожской области противник атакует юго-восточнее Работино, но безуспешно. Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, наносят армии РФ потери, истощают ее и закрепляются.





Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также семь — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили узел связи, ЗРК, тяжелую огнеметную систему, девять артиллерийских средств, склад горючего, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.