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Генштаб: ЗСУ мають успіх за залізницею під Бахмутом, Росія наступає на Донбасі та півдні — карта

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06.10.2023, 07:24
Генштаб: ЗСУ мають успіх за залізницею під Бахмутом, Росія наступає на Донбасі та півдні — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України мають успіх на схід від Андріївки під Бахмутом, російські окупанти атакують на Донбасі та півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 37 бойових зіткнень. У районі Кремінної українські воїни відбили атаки на схід від Макіївки Луганської області.

Під Бахмутом ЗСУ мали успіх на схід від Андріївки (за залізницею), ворог намагався відбити втрачені позиції на схід від Диліївки.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відбили атаки росіян у районах Авдіївки, Золотої Ниви та Водяного. Також було 14 спроб невдалих штурмів загарбників біля Мар'їнки та Новомихайлівки.

У Запорізькій області противник атакує на південний схід від Роботиного, але безуспішно. Одночасно українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, завдають армії РФ втрат, виснажують її та закріплюються.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також сім – по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили вузол зв'язку, ЗРК, важку вогнеметну систему, дев'ять артилерійських засобів, склад пального, станцію радіолокації та станцію радіоелектронної боротьби.
  • ЗСУ повідомляли, що на південних відрізках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів.
  • На Мелітопольському напрямку росіяни вже почали кидати на штурми свою "еліту" – десантників.
  • Росіяни різко збільшили активність, більшість зіткнень – у районі Мар'їнки.

Читайте також: ЗСУ: На лінії Куп'янськ-Лиман понад 110 000 росіян, 1085 танків. Величезна активність Су-35

Дмитро Гриниченко
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