Генштаб: ВСУ отбили 36 атак, уничтожили два ЗРК и радиолокационную станцию россиян – карты

Российские оккупанты 25 апреля продолжают штурмовать Бахмут и Марьинку, там идут самые ожесточенные бои. Однако вражеские войска терпят неудачу – украинские защитники отбили десятки атак. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Как отмечается в вечерней сводке, основные усилия захватчики сосредоточивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Подразделениями Сил обороны в течение суток отражены 36 атак противника на указанных участках фронта", – отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении россияне продолжают наступательные действия. В настоящее время продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Также оккупанты вели наступление в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клещеевка, успеха не имели.

На Авдеевском направлении армия РФ безуспешно пыталась наступать недалеко от Северного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ отбили многочисленные российские атаки в районе Марьинки.

На других направлениях захватчики наступательных действий не проводили, но продолжали обстрелы. На Херсонском и Запорожском направлениях россияне ведут оборонительные действия.

В течение 25 апреля украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ и один удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили ЗРК, район сосредоточения личного состава и военной техники и радиолокационную станцию оккупантов.

25 апреля 2023 года представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что возле Марьинки захватчики усилили артудары, изменили тактику применения авиации и дронов.

В тот же день представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что "вагнеровцы" из-за больших потерь уже не способны самостоятельно выполнять боевые задачи на Бахмутском направлении.

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Олег Васьків

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