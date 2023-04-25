UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: ВСУ отбили 36 атак, уничтожили два ЗРК и радиолокационную станцию россиян – карты

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 19:10
Генштаб: ВСУ отбили 36 атак, уничтожили два ЗРК и радиолокационную станцию россиян – карты - Фото
Украинская артиллерия (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

Российские оккупанты 25 апреля продолжают штурмовать Бахмут и Марьинку, там идут самые ожесточенные бои. Однако вражеские войска терпят неудачу – украинские защитники отбили десятки атак. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отмечается в вечерней сводке, основные усилия захватчики сосредоточивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Подразделениями Сил обороны в течение суток отражены 36 атак противника на указанных участках фронта", – отметили в Генштабе.

На Бахмутском направлении россияне продолжают наступательные действия. В настоящее время продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Также оккупанты вели наступление в направлении населенных пунктов Богдановка, Хромово и Клещеевка, успеха не имели.

На Авдеевском направлении армия РФ безуспешно пыталась наступать недалеко от Северного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ отбили многочисленные российские атаки в районе Марьинки.

На других направлениях захватчики наступательных действий не проводили, но продолжали обстрелы. На Херсонском и Запорожском направлениях россияне ведут оборонительные действия.

В течение 25 апреля украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ и один удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили ЗРК, район сосредоточения личного состава и военной техники и радиолокационную станцию оккупантов.

  • 25 апреля 2023 года представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что возле Марьинки захватчики усилили артудары, изменили тактику применения авиации и дронов.
  • В тот же день представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что "вагнеровцы" из-за больших потерь уже не способны самостоятельно выполнять боевые задачи на Бахмутском направлении.

Читайте также: Генерал Сырский озвучил пять военных причин, почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут

Олег Васьків
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 