ВСУ: Вагнеровцы не способны самостоятельно выполнять задачи. Бахмут – их конечный рубеж

Российская террористическая организация Группа Вагнера из-за больших потерь уже не способна самостоятельно выполнять боевые задания на Бахмутском направлении. Город стал для боевиков "конечным рубежом", заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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По его словам, в настоящее время в Бахмуте ситуация динамичная и время от времени меняется, ведь идет позиционная война.

"Мы максимально делаем все, чтобы нанести поражение врагу, маневрируем, используем все имеющиеся средства. Противник же концентрирует свои усилия именно на Бахмуте – по сути, в нашей операционной зоне больше нигде не ведет столь мощных боевых действий", – отметил Череватый.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ указал, что в течение суток россияне 23 раза атаковали позиции украинских защитников на Бахмутском направлении, 280 раз наносили удары разными типами артиллерии и выполнили 4 авианалета.

"Только в районе Бахмута было 85 обстрелов и 20 боевых столкновений. В результате боевых действий 175 оккупантов уничтожено и 213 получили ранения. Были подбиты вражеский танк Т-72, уничтожены четыре БМП, три пушки "Мста-Б", пять БПЛА, одна станция РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами", – рассказал спикер.

Череватый подчеркнул, что за период обороны Бахмута ВСУ уничтожили уже десятки тысяч россиян. По его мнению, со временем военные аналитики "выдадут" точные цифры.

"Что касается преступной группировки Вагнера, то она уже не способна самостоятельно выполнять боевые задачи, как стремилась это делать раньше, фактически монополизировав это направление. Все больше используются воздушно-десантные подразделения войск оккупантов, подразделения спецназначения. Поэтому мы понимаем, что потери врага очень существенны, и для Вагнера это, наверное, конечный рубеж", – объяснил спикер.

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Он отметил, что россияне стремятся получить огневой контроль над путями поставки в Бахмут, однако украинские защитники не дают такой возможности.

Череватый добавил, что неоценимой является работа артиллеристов, которые постоянно ведут контрбатарейную борьбу и не дают оккупантам сосредоточить постоянные удары по путям соединения, а также инженеров, военных логистов, благодаря которым есть несколько путей соединения, и разведчиков ССО.

"Все прилагают усилия для того, чтобы крепость Бахмут стояла, чтобы мы имели возможность доставлять, пусть с определенными трудностями, боеприпасы, провиант, амуницию и забирать оттуда наших раненых", – подытожил спикер.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский озвучил пять причин, почему Вооруженные Силы Украины продолжают оборонять Бахмут.

Недавно генерал Сырский побывал в Бахмуте и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

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Олег Васьків

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