Генштаб: ВСУ отбили около 30 атак и ударили по двум ЗРК россиян – карта

Российские оккупанты 9 мая продолжают штурмовать Бахмут и Марьинку, там продолжаются самые ожесточенные бои. Однако вражеские войска терпят неудачу – украинские защитники отбили десятки атак. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Как указывают в вечерней сводке, основные усилия захватчики сосредотачивают на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В течение суток враг совершил почти 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка", – информируют в Генштабе.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. Также оккупанты пытались наступать в направлении Ивановского и Ступочков.

На Марьинском направлении защитники Украины отбили многочисленные атаки армии РФ в районе Марьинки.

На других направлениях захватчики наступательных действий не проводили, но продолжали обстрелы. На Херсонском и Запорожском направлениях армия РФ ведет оборонительные действия.

Авиация Сил обороны 9 мая нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два удара по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и радиоэлектронную станцию борьбы россиян.

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 195 620 своих солдат. За прошедшие сутки, 8 мая, украинские защитники уничтожили еще 650 оккупантов.

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Олег Васьків

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