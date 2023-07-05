Генштаб: ВСУ продолжают наступать на Бердянск, Мелитополь и в районе Бахмута — карта боев
Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на Бердянск и Мелитополь, а также в районе Бахмута. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Вблизи Кременной при поддержке авиации враг пытался вытеснить Силы обороны с позиций западнее Нововодяного и южнее Дибровы, успеха не имел.
В районе Бахмута, под плотным огнем, противник атаковал около Орехово-Васильевки и Богдановки, ВСУ устояли. Одновременно украинские воины продолжают наступать севернее и южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.
Около Донецка ВСУ продолжают сдерживать и отбивать атаки захватчиков в районе Авдеевки и Марьинки.
В Запорожской и Херсонской областях армия РФ сосредоточена на срыве наступления ВСУ. Украинские соединения продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают врага из артиллерии, ведут контрбатарейную борьбу.
Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, три — по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления. Сбито пять беспилотников-разведчиков.
Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники, четыре склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на позициях, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы.
- Генштаб сообщал, что Силы обороны продолжают наступление в районе Бахмута и имеют частичный успех.
- Также ВСУ на юге продвигаются в направлении Бердянска – было зафиксировано продвижение в глубину обороны россиян на 2 км. Враг ожесточенно сопротивляется.
- Военный аналитик полковник Черник сообщил, что контрнаступление ВСУ будет происходить по сценарию освобождения Херсона, без "молниеносности".
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