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Генштаб: ВСУ продолжают наступать на Бердянск, Мелитополь и в районе Бахмута — карта боев

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 07:02
Генштаб: ВСУ продолжают наступать на Бердянск, Мелитополь и в районе Бахмута — карта боев - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на Бердянск и Мелитополь, а также в районе Бахмута. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 40 боевых столкновений. В районе Сватово россияне пытались наступать южнее Новоселовского Луганской области. 

Фронт в районе Сватово (Карта: Military Land)

Вблизи Кременной при поддержке авиации враг пытался вытеснить Силы обороны с позиций западнее Нововодяного и южнее Дибровы, успеха не имел. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

В районе Бахмута, под плотным огнем, противник атаковал около Орехово-Васильевки и Богдановки, ВСУ устояли. Одновременно украинские воины продолжают наступать севернее и южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около Донецка ВСУ продолжают сдерживать и отбивать атаки захватчиков в районе Авдеевки и Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской и Херсонской областях армия РФ сосредоточена на срыве наступления ВСУ. Украинские соединения продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают врага из артиллерии, ведут контрбатарейную борьбу. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, три — по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления. Сбито пять беспилотников-разведчиков. 

Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники, четыре склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на позициях, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы. 

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Дмитрий Гриниченко
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