Генштаб: ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ, Мелітополь та в районі Бахмута — карта боїв
Збройні Сили України продовжують наступ на Бердянськ та Мелітополь, а також у районі Бахмута. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 40 бойових зіткнень. У районі Сватового росіяни намагалися наступати на південь від Новоселівського Луганської області.
Поблизу Кремінної за підтримки авіації ворог намагався витіснити Сили оборони з позицій на захід від Нововодяного і на південь від Діброви, успіху не мав.
У районі Бахмута, під щільним вогнем, противник атакував біля Оріхово-Василівки та Богданівки, ЗСУ встояли. Водночас українські воїни продовжують наступати на північ і на південь від Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.
Біля Донецька ЗСУ продовжують стримувати та відбивати атаки загарбників у районі Авдіївки та Мар'їнки.
У Запорізькій та Херсонській областях армія РФ зосереджена на зриві наступу ЗСУ. Українські з'єднання продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують ворога з артилерії, ведуть контрбатарейну боротьбу.
Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, три — по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління. Збито п'ять безпілотників-розвідників.
Ракетники та артилеристи вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки, чотири склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на позиціях, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби.
- Генштаб повідомляв, що Сили оборони продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх.
- Також ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.
- Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, без "блискавичності".
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