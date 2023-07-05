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Генштаб: ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ, Мелітополь та в районі Бахмута — карта боїв

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 07:02
Генштаб: ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ, Мелітополь та в районі Бахмута — карта боїв - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України продовжують наступ на Бердянськ та Мелітополь, а також у районі Бахмута. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 40 бойових зіткнень. У районі Сватового росіяни намагалися наступати на південь від Новоселівського Луганської області.

Фронт у районі Сватового (Карта: Military Land)

Поблизу Кремінної за підтримки авіації ворог намагався витіснити Сили оборони з позицій на захід від Нововодяного і на південь від Діброви, успіху не мав.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

У районі Бахмута, під щільним вогнем, противник атакував біля Оріхово-Василівки та Богданівки, ЗСУ встояли. Водночас українські воїни продовжують наступати на північ і на південь від Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

Біля Донецька ЗСУ продовжують стримувати та відбивати атаки загарбників у районі Авдіївки та Мар'їнки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

У Запорізькій та Херсонській областях армія РФ зосереджена на зриві наступу ЗСУ. Українські з'єднання продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують ворога з артилерії, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, три — по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління. Збито п'ять безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки, чотири склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на позиціях, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби.

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Дмитро Гриниченко
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