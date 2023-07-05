Генштаб: ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ, Мелітополь та в районі Бахмута — карта боїв

Збройні Сили України продовжують наступ на Бердянськ та Мелітополь, а також у районі Бахмута. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 40 бойових зіткнень. У районі Сватового росіяни намагалися наступати на південь від Новоселівського Луганської області.

Поблизу Кремінної за підтримки авіації ворог намагався витіснити Сили оборони з позицій на захід від Нововодяного і на південь від Діброви, успіху не мав.

У районі Бахмута, під щільним вогнем, противник атакував біля Оріхово-Василівки та Богданівки, ЗСУ встояли. Водночас українські воїни продовжують наступати на північ і на південь від Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Біля Донецька ЗСУ продовжують стримувати та відбивати атаки загарбників у районі Авдіївки та Мар'їнки.

У Запорізькій та Херсонській областях армія РФ зосереджена на зриві наступу ЗСУ. Українські з'єднання продовжують наступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, знищують ворога з артилерії, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, три — по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління. Збито п'ять безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили район зосередження живої сили, озброєння та техніки, чотири склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на позиціях, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби.

Генштаб повідомляв, що Сили оборони продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх.

Також ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.

Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, без "блискавичності".

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