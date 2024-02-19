Генштаб: За четыре дня ВСУ ликвидировали не менее 4000 оккупантов. За вчера – 1290
Армия России потеряла 1290 личного состава, 11 танков и 24 артиллерийских системы. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля 2022 года до утра понедельника оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 403 720 (+1290) человек;
→ танков – 6498 (+11);
→ боевых бронированных машин – 12 232 (+34);
→ артиллерийских систем – 9733 (+24);
→ РСЗО – 986 (+2);
→ средств ПВО – 674;
→ самолетов – 336 (+1);
→ вертолетов – 325;
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7460 (+11);
→ крылатых ракет – 1898;
→ кораблей/катеров – 25;
→ подлодок – 1;
→ автомобильной техники и автоцистерн – 12 767 (+31);
→ спецтехники – 1545 (+5).
- Третья отдельная штурмовая бригада заявила, что только она в последние дни российского штурма Авдеевки уничтожила более 1500 россиян. Еще 3500 они потеряли ранеными.
- Россияне имели господство в воздухе, безлимитный боекомплект и кратное преимущество в численности войск в Авдеевке, по оценкам той же Третьей штурмовой – на одного украинского солдата у россиян было семеро.
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