Генштаб: За четыре дня ВСУ ликвидировали не менее 4000 оккупантов. За вчера – 1290

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали 403 720 российских захватчиков

Фото: Генштаб ВСУ

Армия России потеряла 1290 личного состава, 11 танков и 24 артиллерийских системы. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра понедельника оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 403 720 (+1290) человек;

→ танков – 6498 (+11);

→ боевых бронированных машин – 12 232 (+34);

→ артиллерийских систем – 9733 (+24);

→ РСЗО – 986 (+2);

→ средств ПВО – 674;

→ самолетов – 336 (+1);

→ вертолетов – 325;

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 7460 (+11);

→ крылатых ракет – 1898;

→ кораблей/катеров – 25;

→ подлодок – 1;

→ автомобильной техники и автоцистерн – 12 767 (+31);

→ спецтехники – 1545 (+5).

Третья отдельная штурмовая бригада заявила, что только она в последние дни российского штурма Авдеевки уничтожила более 1500 россиян. Еще 3500 они потеряли ранеными.

Россияне имели господство в воздухе, безлимитный боекомплект и кратное преимущество в численности войск в Авдеевке, по оценкам той же Третьей штурмовой – на одного украинского солдата у россиян было семеро.

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