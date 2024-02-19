Генштаб: За чотири доби ЗСУ ліквідували не менше 4000 окупантів. За вчора – 1290
Армія Росії втратила 1290 особового складу, 11 танків та 24 артилерійські системи. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
З 24 лютого 2022 року до ранку понеділка окупанти втратили:
→ особового складу – близько 403 720 (+1290) осіб;
→ танків – 6498 (+11);
→ бойових броньованих машин – 12 232 (+34);
→ артилерійських систем – 9733 (+24);
→ РСЗВ – 986 (+2);
→ засобів ППО – 674;
→ літаків – 336 (+1);
→ гелікоптерів – 325;
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11);
→ крилатих ракет – 1898;
→ кораблів/катерів – 25;
→ підводних човнів – 1;
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 12 767 (+31);
→ спецтехніки – 1545 (+5).
- Третя окрема штурмова бригада заявила, що лише вона в останні дні російського штурму Авдіївки знищила понад 1500 росіян. Ще 3500 вони втратили пораненими.
- Росіяни мали панування в повітрі, безлімітний боєкомплект і кратну перевагу в чисельності військ в Авдіївці, за оцінками тієї ж Третьої штурмової – на одного українського солдата у росіян було семеро.
Читайте також: Генштаб: Росія активно штурмує позиції ЗСУ на півдні. Гаряче й біля Мар'їнки – карта