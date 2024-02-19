Генштаб: За чотири доби ЗСУ ліквідували не менше 4000 окупантів. За вчора – 1290

З початку повномасштабної війни українські військові ліквідували 403 720 російських загарбників

Фото: Генштаб ЗСУ

Армія Росії втратила 1290 особового складу, 11 танків та 24 артилерійські системи. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку понеділка окупанти втратили:

→ особового складу – близько 403 720 (+1290) осіб;

→ танків – 6498 (+11);

→ бойових броньованих машин – 12 232 (+34);

→ артилерійських систем – 9733 (+24);

→ РСЗВ – 986 (+2);

→ засобів ППО – 674;

→ літаків – 336 (+1);

→ гелікоптерів – 325;

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11);

→ крилатих ракет – 1898;

→ кораблів/катерів – 25;

→ підводних човнів – 1;

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 12 767 (+31);

→ спецтехніки – 1545 (+5).

Третя окрема штурмова бригада заявила, що лише вона в останні дні російського штурму Авдіївки знищила понад 1500 росіян. Ще 3500 вони втратили пораненими.

Росіяни мали панування в повітрі, безлімітний боєкомплект і кратну перевагу в чисельності військ в Авдіївці, за оцінками тієї ж Третьої штурмової – на одного українського солдата у росіян було семеро.

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