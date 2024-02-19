Генштаб: Росія активно штурмує позиції ЗСУ на півдні. Гаряче й біля Мар'їнки – карта

Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 80 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська активно наступають на Запорізькому та Херсонському напрямках, кількість атак в районі Авдіївки значно зменшилась. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найгарячіше – на півдні та в районі Мар'їнки.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки поблизу Мар'їнки. Тут ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Карта: Deepstate

На Запорізькому напрямку росіяни 10 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони в районі Роботиного, українські військові відбилися.

Карта: Deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 16 штурмів, але успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили п'ять атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського.

Карта: Deepstate

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На Куп’янському напрямку ворог два рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що в них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – не на рівні підрозділів, взводів і відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ в районі Бахмута.

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