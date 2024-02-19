Генштаб: Россия активно штурмует позиции ВСУ на юге. Горячо и возле Марьинки – карта

Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска активно наступают на Запорожском и Херсонском направлениях, количество атак в районе Авдеевки значительно уменьшилось. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Горячее всего – на юге и в районе Марьинки.

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки вблизи Марьинки. Здесь враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Карта: Deepstate

В Запорожском направлении россияне 10 раз пытались атаковать позиции Сил обороны в районе Работино, украинские военные отбились.

Карта: Deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отбивать штурмы оккупационных войск. Враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 16 штурмов, но безуспешно.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили пять атак врага у Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского.

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении украинскими воинами отражены 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

На Купянском направлении враг дважды пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский объявил, что украинские войска отступили с Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

17 февраля стало известно, что россияне якобы расстреляли раненых пленных ВСУ в Авдеевке. В ВСУ проверяют информацию. Прокуратура приступила к расследованию по этому факту, а также по факту расстрела двух пленных ВСУ в районе Бахмута.

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