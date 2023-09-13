Генштаб заявил, что ВСУ начали атаковать в районе Донецка. Ведут штурмы и возвращают землю

Вооруженные Силы Украины начали атаковать в районе временно оккупированного Донецка. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в районах Авдеевки и Марьинки украинские воины отбили более 20 атак россиян.

Отмечается, что все атаки вблизи Новомихайловки и Новодаровки обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике.

"В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю", — сказано в сообщении. Также ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя, наносят врагу значительные потери и заставляют отступать, есть частичный успех в районе Работино.

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