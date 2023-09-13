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Генштаб заявил, что ВСУ начали атаковать в районе Донецка. Ведут штурмы и возвращают землю

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 08:18
Генштаб заявил, что ВСУ начали атаковать в районе Донецка. Ведут штурмы и возвращают землю - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины начали атаковать в районе временно оккупированного Донецка. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в районах Авдеевки и Марьинки украинские воины отбили более 20 атак россиян. 

Отмечается, что все атаки вблизи Новомихайловки и Новодаровки обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике. 

"В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю", — сказано в сообщении.
Также ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя, наносят врагу значительные потери и заставляют отступать, есть частичный успех в районе Работино. 
  • Чтобы избежать прорыва линии обороны украинскими войсками, руководство оккупантов сейчас стягивает на фронт резервы.
  • На юге у врага "ситуация максимально сложная", а ВСУ трудно продвигаются из-за сплошного минирования, сообщил начальник ГУР Буданов.

Читайте также: Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"

Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассзапорожская областьнаступлениеДонецкгенштаб
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