Генштаб заявил, что ВСУ начали атаковать в районе Донецка. Ведут штурмы и возвращают землю
13.09.2023, 08:18
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины начали атаковать в районе временно оккупированного Донецка. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что в районах Авдеевки и Марьинки украинские воины отбили более 20 атак россиян.
Отмечается, что все атаки вблизи Новомихайловки и Новодаровки обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике.
"В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю", — сказано в сообщении.
Также ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя, наносят врагу значительные потери и заставляют отступать, есть частичный успех в районе Работино.
- Чтобы избежать прорыва линии обороны украинскими войсками, руководство оккупантов сейчас стягивает на фронт резервы.
- На юге у врага "ситуация максимально сложная", а ВСУ трудно продвигаются из-за сплошного минирования, сообщил начальник ГУР Буданов.
- Главком Залужный: ВСУ двигаются вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии.
Читайте также: Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии