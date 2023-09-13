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Генштаб заявив, що ЗСУ почали атакувати у районі Донецька. Ведуть штурми та повертають землю

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 08:18
Генштаб заявив, що ЗСУ почали атакувати у районі Донецька. Ведуть штурми та повертають землю - Фото
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України почали атакувати у районі тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що у районах Авдіївки та Мар'їнки українські воїни відбили понад 20 атак росіян.

Зазначається, що всі атаки поблизу Новомихайлівки та Новодарівки обернулися для окупантів значними втратами у живій силі та техніці.

"Водночас, на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю", — сказано в повідомленні.

Також ЗСУ продовжують наступ у напрямку Мелітополя, завдають ворогові значних втрат і змушують відступати, є частковий успіх у районі Роботиного.

  • Щоб уникнути прориву лінії оборони українськими військами, керівництво окупантів наразі стягує на фронт резерви.
  • На півдні у ворога "ситуація максимально складна", а ЗСУ важко просуваються через суцільне мінування, повідомив начальник ГУР Буданов.

Читайте також: Столтенберг: З "другої армії у світі" ЗСУ зробили "другу армію в Україні"

Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасдонецькГенштабнаступЗапорізька область
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