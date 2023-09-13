Генштаб заявив, що ЗСУ почали атакувати у районі Донецька. Ведуть штурми та повертають землю

Збройні Сили України почали атакувати у районі тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що у районах Авдіївки та Мар'їнки українські воїни відбили понад 20 атак росіян.

Зазначається, що всі атаки поблизу Новомихайлівки та Новодарівки обернулися для окупантів значними втратами у живій силі та техніці.

"Водночас, на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю", — сказано в повідомленні.

Також ЗСУ продовжують наступ у напрямку Мелітополя, завдають ворогові значних втрат і змушують відступати, є частковий успіх у районі Роботиного.

Щоб уникнути прориву лінії оборони українськими військами, керівництво окупантів наразі стягує на фронт резерви.

На півдні у ворога "ситуація максимально складна", а ЗСУ важко просуваються через суцільне мінування, повідомив начальник ГУР Буданов.

Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.

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