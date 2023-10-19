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Генштаб заявил об ударах по Песчановке под Херсоном. В РФ писали о закреплении ВСУ там

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 09:01
Генштаб заявил об ударах по Песчановке под Херсоном. В РФ писали о закреплении ВСУ там - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявили об авиационных ударах россиян по Песчановке на левом берегу Днепра в Херсонской области. Пропагандисты врага писали, что там якобы закрепились украинские подразделения.

В утренней сводке военные сообщили об авиаударе противника по поселку, а также других населенных пунктах в Херсонской области.

Днем 18 октября ряд российских пропагандистских каналов начали утверждать, что ВСУ якобы зашли в Пойму и Песчановку на левом берегу Днепра и закрепились там для обороны. 

Также о якобы "наступлении" Сил обороны в Херсонской области даже говорил диктатор Владимир Путин во время выступления в Китае. 

Институт изучения войны (ISW) предположил, что украинская морская пехота могла продвинуться в районе Песчановки, форсировав Днепр, и отметил, что оккупанты "обеспокоены возможностью более масштабной операции".

Песчановка и Пойма (Карта: deepstatemap.live)

  • 18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работино.
  • Спикер Таврического направления заявил, что российские захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.
  • Генерал Тарнавский: У Сил обороны частичный успех под Работино – карта. 

Читайте также: Зима не замедлит контрнаступление, наибольший прорыв будет после Токмака – топ-генерал ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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