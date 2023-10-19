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Генштаб заявив про удари по Піщанівці під Херсоном. У РФ писали про закріплення ЗСУ там — карта

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 09:01
Генштаб заявив про удари по Піщанівці під Херсоном. У РФ писали про закріплення ЗСУ там — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

У Генеральному штабі Збройних Сил України заявили про авіаційні удари росіян по Піщанівці на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Пропагандисти ворога писали, що там закріпилися українські підрозділи.

У ранковому зведенні військові повідомили про авіаудар противника по селищу, а також інших населених пунктах у Херсонській області.

Вдень 18 жовтня низка російських пропагандистських каналів почали стверджувати, що ЗСУ нібито зайшли до Пойми та Піщанівки на лівому березі Дніпра і закріпилися там для оборони.

Також про нібито "наступ" Сил оборони на Херсонщині навіть говорив диктатор Володимир Путін під час виступу в Китаї.

Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що українська морська піхота могла просунутися в районі Піщанівки, форсувавши Дніпро, і зазначив, що окупанти "стурбовані можливістю більш масштабної операції".

Піщанівка та Пійма (Карта: deepstatemap.live)

  • 18 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного.
  • Спікер Таврійського напрямку заявив, що російські загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.
  • Генерал Тарнавський: Сили оборони мають частковий успіх під Роботиним – карта.

Читайте також: Зима не сповільнить контрнаступ, найбільший прорив буде після Токмака – топгенерал ЗСУ

Дмитро Гриниченко
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війнахерсонська областьГенштабнаступISW

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