Генштаб заявив про удари по Піщанівці під Херсоном. У РФ писали про закріплення ЗСУ там — карта

У Генеральному штабі Збройних Сил України заявили про авіаційні удари росіян по Піщанівці на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Пропагандисти ворога писали, що там закріпилися українські підрозділи.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У ранковому зведенні військові повідомили про авіаудар противника по селищу, а також інших населених пунктах у Херсонській області.

Вдень 18 жовтня низка російських пропагандистських каналів почали стверджувати, що ЗСУ нібито зайшли до Пойми та Піщанівки на лівому березі Дніпра і закріпилися там для оборони.

Також про нібито "наступ" Сил оборони на Херсонщині навіть говорив диктатор Володимир Путін під час виступу в Китаї.

Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що українська морська піхота могла просунутися в районі Піщанівки, форсувавши Дніпро, і зазначив, що окупанти "стурбовані можливістю більш масштабної операції".

18 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного.

Спікер Таврійського напрямку заявив, що російські загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.

Генерал Тарнавський: Сили оборони мають частковий успіх під Роботиним – карта.

Читайте також: Зима не сповільнить контрнаступ, найбільший прорив буде після Токмака – топгенерал ЗСУ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.