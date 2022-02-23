Геращенко о пожаре в генконсульстве РФ во Львове: Дымят документы, сожгли перед бегством

Сегодня, 23 февраля, произошло задымление в здании генерального консульства России во Львове. Советник главы МВД Антон Геращенко написал в Telegram, что пожара не было – дым появился от документов, которые сжигали сотрудники.

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В 8:30 утра депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал в Facebook фото и видео задымления в здании генконсульства РФ во Львове. На кадрах можно увидеть пожарные машины, а также сотрудников Нацполиции и ГСЧС.

Геращенко заявил, что задымление произошло от "остатков догорающих, документов, которые сжигали сотрудники генконсульства перед своим бегством".

Ссылаясь на данные полиции, он сообщил, что вчера все сотрудники покинули консульство России во Львове. По его словам, в здании остались несколько сторожей.

21 февраля 2022 года главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.

В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Также 21 февраля Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира".

22 февраля Россия объявила об эвакуации своих дипломатов из Украины.

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Яна Катасонова

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