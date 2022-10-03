Германия должна поддерживать Украину, Путин рассчитывает на страх — экс-президент ФРГ

Германия должна поддерживать Украину, а российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на запугивание немцев. Об этом в эфире ZDF заявил бывший президент ФРГ Йоахим Гаук, цитирует его Süddeutsche Zeitung.

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По его словам, политики и общество Германии не должны поддаваться страху, так как Путин рассчитывал на опасения немцев.

"Это элемент его ведения войны, и именно поэтому нам нужна трезвая оценка его угроз и очень четкое осознание того, что страх заставляет нас прятаться, заставляет нас бежать. А бежать — это то, чего мы не можем себе позволить", — сказал Гаук.

Он отметил, что Украина подверглась полномасштабному вторжению РФ и Германия должна ее поддерживать.



"Не только потому, что это морально, но и потому, что они представляют наши интересы. В конечном счете, наша свобода и демократия подверглись бы нападению там. Страхи нельзя прогнать с помощью магии, но их можно приручить", — резюмировал политик.

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Дмитро Гриниченко

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