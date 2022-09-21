Шольц призвал не идти на уступки Путину: Он прекратит войну, если поймет, что не победит

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин откажется от войны против Украины, если поймет, что не сможет победить. Об этом он сказал во время выступления в ООН, цитирует его CNN.

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По его словам, государства-члены ООН должны действовать в отношении военных преступлений, которые Россия совершила в Украине, и привлекать убийц к ответственности.

Он также призвал не уступать России в мирных переговорах.

"Путин откажется от войны и своих империалистических амбиций, только если поймет, что не сможет победить. Вот поэтому мы не примем мир, который диктует РФ, и не примем никаких фиктивных "референдумов", — сказал Шольц.

Канцлер отметил, что Германия продолжит оказывать Украине финансовую, экономическую, гуманитарную и военную помощь, а также напомнил, что ФРГ вместе с партнерами ввела "жесткие" экономические санкции против российской экономики и руководства РФ.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и возможная мобилизация в РФ — это признак неудачи России.

В Государственном департаменте США назвали попытки провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины "невероятно грубым и отчаянным шагом" Путина и пообещали "усиленные последствия" для России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, на поле боя со стороны России ничего не изменится.

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Дмитро Гриниченко

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