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Шольц призвал не идти на уступки Путину: Он прекратит войну, если поймет, что не победит

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 08:21
Шольц призвал не идти на уступки Путину: Он прекратит войну, если поймет, что не победит - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин откажется от войны против Украины, если поймет, что не сможет победить. Об этом он сказал во время выступления в ООН, цитирует его CNN.

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По его словам, государства-члены ООН должны действовать в отношении военных преступлений, которые Россия совершила в Украине, и привлекать убийц к ответственности. 

Он также призвал не уступать России в мирных переговорах.

"Путин откажется от войны и своих империалистических амбиций, только если поймет, что не сможет победить. Вот поэтому мы не примем мир, который диктует РФ, и не примем никаких фиктивных "референдумов", — сказал Шольц. 

Канцлер отметил, что Германия продолжит оказывать Украине финансовую, экономическую, гуманитарную и военную помощь, а также напомнил, что ФРГ вместе с партнерами ввела "жесткие" экономические санкции против российской экономики и руководства РФ. 

Читайте также: Оккупанты назначили даты фейковых референдумов. У Зеленского заявили – ВСУ это не помешает 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина Германия война владимир путин олаф шольц
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