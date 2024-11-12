Германия использует советские танки из музеев для подготовки украинских военных

Немецкие военные создали условия, близкие к реальному бою: траншеи по российским стандартам, советские танки взяты из музеев

Андреас Марлоу (Фото: ЕРА)

Чтобы сделать обучение украинских военных максимально приближенными к условиям реального боя с российскими оккупантами, у немецких музеев одолжили советские танки. Об этом Reuters сообщил командующий тренировочной миссией ЕС для Украины (EUMAM Ukraine), немецкий генерал-лейтенант Андреас Марлоу.

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"Эти музейные системы применяются российской стороной. Иногда в заброшенной технике устанавливаются мины-ловушки", – сказал он, добавив, что использование этой техники может быть полезно для украинских военных, мол, так они поймут, где следует быть осторожными.

Немецкие военные создали условия, максимально приближенные к реальному полю боя: траншеи обустроены по российским стандартам, а для имитации условно вражеской техники одолжили советские танки у музеев. Командование учений отказалось указать, где именно они одолжили танки и в каком количестве.

Около 18 000 украинских солдат прошли обучение под руководством инструкторов из 17 стран, обретя навыки работы с передовыми системами ПВО, снайперские и медицинские умения, а также умение управлять дронами, пишет Reuters.

31 января 2024 года глава евродипломатии Боррель сказал, что до конца 2024 года в рамках учебной миссии подготовят 60 000 украинских военных.

30 августа Боррель сообщил, что министры обороны стран ЕС приняли решение не переносить обучение украинских военных непосредственно на территорию Украины, но проводить их как можно ближе к ее границам.

8 ноября Совет ЕС принял решение о продлении мандата Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года – до 15 ноября 2026 года.