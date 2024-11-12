Германия использует советские танки из музеев для подготовки украинских военных
Чтобы сделать обучение украинских военных максимально приближенными к условиям реального боя с российскими оккупантами, у немецких музеев одолжили советские танки. Об этом Reuters сообщил командующий тренировочной миссией ЕС для Украины (EUMAM Ukraine), немецкий генерал-лейтенант Андреас Марлоу.
"Эти музейные системы применяются российской стороной. Иногда в заброшенной технике устанавливаются мины-ловушки", – сказал он, добавив, что использование этой техники может быть полезно для украинских военных, мол, так они поймут, где следует быть осторожными.
Немецкие военные создали условия, максимально приближенные к реальному полю боя: траншеи обустроены по российским стандартам, а для имитации условно вражеской техники одолжили советские танки у музеев. Командование учений отказалось указать, где именно они одолжили танки и в каком количестве.
Около 18 000 украинских солдат прошли обучение под руководством инструкторов из 17 стран, обретя навыки работы с передовыми системами ПВО, снайперские и медицинские умения, а также умение управлять дронами, пишет Reuters.
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