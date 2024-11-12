Німеччина використовує радянські танки з музеїв для підготовки українських військових

Німецькі військові створили умови, близькі до реального бою: траншеї за російськими стандартами, радянські танки позичені з музеїв

Андреас Марлоу (Фото: ЕРА)

Щоб зробити навчання українських військових максимально наближеними до умов реального бою з російськими окупантами, з німецьких музеїв було позичено радянські танки. Про це Reuters повідомив командувач тренувальної місії ЄС для України (EUMAM Ukraine), німецький генерал-лейтенант Андреас Марлоу.

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"Ці музейні системи застосовуються російською стороною. Іноді в покинутій техніці встановлюються міни-пастки", – сказав він, додавши, що використання цієї техніки може бути корисним для українських військових, мовляв, так ті зрозуміють, де слід бути обережними.

Німецькі військові створили умови, максимально наближені до реального поля бою: траншеї облаштовані за російськими стандартами, а для імітації умовно ворожої техніки позичили радянські танки з музеїв. Командування навчань відмовилося вказати, звідки саме вони позичили танки та в якій кількості.

Близько 18 000 українських солдатів пройшли навчання під керівництвом інструкторів із 17 країн, здобувши навички роботи з передовими системами ППО, снайперські та медичні вміння, а також вміння управляти дронами, пише Reuters.

31 січня 2024 року глава євродипломатії Боррель сказав, що до кінця 2024 року у межах навчальної місії підготують 60 000 українських військових.

30 серпня Боррель повідомив, що міністри оборони країн ЄС ухвалили рішення не переносити навчання українських військових безпосередньо на територію України, але проводити їх якомога ближче до її кордонів.

8 листопада Рада ЄС ухвалила рішення про продовження мандата Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) ще на два роки — до 15 листопада 2026 року.