Германия может выделить 3 млрд евро для Украины к 21 марта – Мерц

Отмечается, что выделение помощи зависит от одобрения плана масштабных расходов и смягчения фискальных правил

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

Германия может одобрить выделение дополнительной помощи Украине в размере 3 млрд евро к пятнице, 21 марта. Об этом заявил лидер партии ХДС и вероятный будущий канцлер страны Фридрих Мерц, передает DPA.

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Партии, которые продвигают дополнительный пакет помощи Украине, заявили, что имеют необходимую поддержку для принятия мер.

Отмечается, что перед выделением помощи нижняя палата парламента должна провести голосование по плану масштабных расходов и смягчению строгих фискальных правил Германии. Затем верхняя палата или Бундесрат должны принять этот план.

Голосование назначено на 21 марта.

"Если план получит "зеленый свет", помощь Украине станет одной из первых наших реализованных инициатив", – отметил Мерц.

14 марта сообщалось, что в Германии пересмотрят "долговой тормоз" – это разблокирует 3 млрд евро для Украины.

17 марта Германия передала новый пакет военной помощи Украине.

Также в стране заявляли, что не рассчитывают на скорое прекращение огня в Украине и готовят новую помощь.