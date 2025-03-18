Німеччина може виділити 3 млрд євро для України до 21 березня – Мерц

Зазначається, що виділення допомоги залежить від схвалення плану масштабних витрат та пом'якшення фіскальних правил

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

Німеччина може схвалити надання додаткової допомоги Україні у розмірі 3 млрд євро до п'ятниці, 21 березня. Про це заявив лідер партії ХДС та ймовірний майбутній канцлер країни Фрідріх Мерц, передає DPA.

Партії, які просувають додатковий пакет допомоги Україні, заявили, що мають необхідну підтримку для вжиття заходів.

Зазначається, що перед виділенням допомоги нижня палата парламенту має провести голосування щодо плану масштабних витрат та пом'якшення суворих фіскальних правил Німеччини. Потім верхня палата або Бундесрат мають ухвалити цей план.

Голосування призначено на 21 березня.

"Якщо план отримає "зелене світло", допомога Україні стане однією з перших наших реалізованих ініціатив", – наголосив Мерц.

14 березня повідомлялося, що в Німеччині переглянуть "боргове гальмо" – це розблокує 3 млрд євро для України.

17 березня Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні.

Також у країні заявляли, що не розраховують на швидке припинення вогню в Україні та готують нову допомогу.