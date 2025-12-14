Германия отправляет солдат в Польшу для укрепления границы с РФ и Беларусью

Немецкие войска будут задействованы для инженерных задач в Польше

Армия Германии (Фото: bundeswehr)

Германия планирует привлечь военнослужащих Бундесвера к обеспечению безопасности восточной границы Польши с Беларусью и Россией. Об этом сообщило Министерство обороны ФРГ, передает Deutsche Welle.

По данным ведомства, несколько десятков немецких солдат присоединятся к польской операции "Восточный щит" с апреля 2026 года. Первоначально миссия рассчитана до конца 2027 года.

В Минобороны уточнили, что немецкие военнослужащие будут выполнять исключительно инженерные задачи на севере и востоке Польши. Среди обязанностей – строительство укрепленных позиций, рытье траншей, установка колючей проволоки и возведение противотанковых заграждений. Дополнительных задач пока не предусматривается.

В министерстве подчеркнули, что развертывание немецких военных не требует одобрения парламента, поскольку по законодательству ФРГ такая миссия не считается вооруженной иностранной операцией и не предполагает прямого военного столкновения.

Операция "Восточный щит" действует с мая 2024 года в приграничных районах Польши с союзником РФ Беларусью и российской Калининградской областью. Ее цель – усиление обороны от возможной атаки на Польшу как члена НАТО.