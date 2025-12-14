Німеччина відправляє солдатів до Польщі для зміцнення кордону з РФ і Білоруссю

Німецькі війська будуть залучені для інженерних завдань у Польщі

Армія Німеччини (Фото: bundeswehr)

Німеччина планує залучити військовослужбовців Бундесверу до забезпечення безпеки східного кордону Польщі з Білоруссю та Росією. Про це повідомило Міністерство оборони ФРН, передає Deutsche Welle.

За даними відомства, кілька десятків німецьких солдатів приєднаються до польської операції "Східний щит" з квітня 2026 року. Спочатку місія розрахована до кінця 2027 року.

У Міноборони уточнили, що німецькі військовослужбовці виконуватимуть лише інженерні завдання на півночі та сході Польщі. Серед обов'язків – будівництво укріплених позицій, риття траншей, встановлення колючого дроту і зведення протитанкових загороджень. Додаткових завдань поки що не передбачається.

У міністерстві наголосили, що розгортання німецьких військових не потребує схвалення парламенту, оскільки за законодавством ФРН така місія не вважається збройною іноземною операцією і не передбачає прямого військового зіткнення.

Операція "Східний щит" діє з травня 2024 року в прикордонних районах Польщі з союзником РФ Білоруссю і російською Калінінградською областю. Її мета – посилення оборони від можливої атаки на Польщу як члена НАТО.