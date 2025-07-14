Германия подтвердила планы Европы приобрести для Украины более трех систем Patriot
В настоящее время ведутся переговоры о приобретении более трех систем зенитно-ракетного комплекса Patriot для Украины. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ, передает британская газета The Guardian.
Он подтвердил, что европейские партнеры внесут свой вклад в приобретение систем Patriot для Украины, тогда как НАТО не будет принимать в этом непосредственного участия.
В материале говорится, что на прошлой неделе сообщалось о том, что Германия заплатит за две системы, а Норвегия – за еще одну.
Но теперь спикер подтвердил, что "с точки зрения Европейского Союза, переговоры идут о более чем трех системах Patriot для Украины".
"Сейчас ведутся дискуссии о модальности реализации, то есть сколько будет систем, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться", — сказал спикер, имея в виду визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Вашингтон.
Спикер также добавил, что Германия наблюдает "большую концентрацию российских войск", добавив, что "мы должны усилить ответную оборону Украины".
- 12 июля 2025 года в Минобороны Германии заявили, что страна будет производить ракеты Patriot, которые потенциально смогут предоставить Украине. Первые поставки ожидают в 2026-2027 годах.
- 14 июля Писториус сказал, что у Германии осталось мало систем Patriot, чтобы предоставлять их Украине. Потому Берлин хочет купить их у США.
Комментарии (0)