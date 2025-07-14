Германия подтвердила планы Европы приобрести для Украины более трех систем Patriot

Patriot (Фото: Robert Ghement/EPA)

В настоящее время ведутся переговоры о приобретении более трех систем зенитно-ракетного комплекса Patriot для Украины. Об этом сообщил спикер правительства ФРГ, передает британская газета The Guardian.

Он подтвердил, что европейские партнеры внесут свой вклад в приобретение систем Patriot для Украины, тогда как НАТО не будет принимать в этом непосредственного участия.

В материале говорится, что на прошлой неделе сообщалось о том, что Германия заплатит за две системы, а Норвегия – за еще одну.

Но теперь спикер подтвердил, что "с точки зрения Европейского Союза, переговоры идут о более чем трех системах Patriot для Украины".

"Сейчас ведутся дискуссии о модальности реализации, то есть сколько будет систем, кто их возьмет на себя и как они будут финансироваться", — сказал спикер, имея в виду визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Вашингтон.

Спикер также добавил, что Германия наблюдает "большую концентрацию российских войск", добавив, что "мы должны усилить ответную оборону Украины".