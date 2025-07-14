Німеччина підтвердила плани Європи придбати для України більш ніж три системи Patriot

Patriot (Фото: Robert Ghement / EPA)

Наразі ведуться перемовини про придбання більш ніж трьох систем зенітно-ракетного комплексу Patriot для України. Про це повідомив речник уряду ФРН, передає британська газета The Guardian.

Він підтвердив, що європейські партнери зроблять свій внесок у придбання систем Patriot для України, тоді як НАТО не братиме в цьому безпосередньої участі.

У матеріалі йдеться, що минулого тижня були повідомлення про те, що Німеччина заплатить за дві системи, а Норвегія – за ще одну.

Але тепер речник підтвердив, що "з погляду Європейського Союзу, переговори йдуть про більш ніж три системи Patriot для України".

"Зараз ведуться дискусії щодо модальностей реалізації, тобто скільки буде систем, хто їх візьме на себе і як вони фінансуватимуться", – сказав речник, маючи на увазі візит міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до Вашингтона.

Речник також додав, що Німеччина спостерігає "більшу концентрацію російських військ", додавши, що "ми повинні посилити оборону України" у відповідь.