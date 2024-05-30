Германия предоставит Украине военную помощь на 500 млн евро: ракеты к IRIS-T

Также ФРГ передаст запчасти к технике и патроны.

IRIS-T (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Германия анонсировала пакет помощи Украине на 500 млн евро, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус своему украинскому коллеге Рустему Умерову во время встречи в Одессе. Об этом сообщает германское СМИ Tagesschau.

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По словам Писториуса, в пакет войдет "большое количество" зенитных ракет для систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM средней дальности и меньшее количество ракет SLS малой дальности.

Также анонсируется, что в пакете будут беспилотники для разведки и боя в Черном море, а также необходимые запчасти – заменяемые стволы для артиллерийских систем и двигатели к танкам Leopard.

Еще Германия планирует поставить миллион патронов в огнестрельное оружие.

С 2025 года в Украину начнется поставка 18 новых колесных гаубиц новейшей разработки (модель не уточняется), также ФРГ будет финансировать курсы обучения для украинских техников, а в пакет еще войдут средства на беспрепятственную спутниковую связь, передает СМИ.

Писториус добавил, что часть из содержимого пакета скоро будет доставлена.

24 мая чиновник сообщил, что Германия передает Украине дополнительную систему IRIS-T.

В тот же день ФРГ передала пакет помощи с танками, пулеметами и другим вооружением .

26 мая немецкий канцлер Шольц подтвердил, что он против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.

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