Германия предоставит Украине военную помощь на 500 млн евро: ракеты к IRIS-T
Германия анонсировала пакет помощи Украине на 500 млн евро, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус своему украинскому коллеге Рустему Умерову во время встречи в Одессе. Об этом сообщает германское СМИ Tagesschau.
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По словам Писториуса, в пакет войдет "большое количество" зенитных ракет для систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM средней дальности и меньшее количество ракет SLS малой дальности.
Также анонсируется, что в пакете будут беспилотники для разведки и боя в Черном море, а также необходимые запчасти – заменяемые стволы для артиллерийских систем и двигатели к танкам Leopard.
Еще Германия планирует поставить миллион патронов в огнестрельное оружие.
С 2025 года в Украину начнется поставка 18 новых колесных гаубиц новейшей разработки (модель не уточняется), также ФРГ будет финансировать курсы обучения для украинских техников, а в пакет еще войдут средства на беспрепятственную спутниковую связь, передает СМИ.
Писториус добавил, что часть из содержимого пакета скоро будет доставлена.
- 24 мая чиновник сообщил, что Германия передает Украине дополнительную систему IRIS-T.
- В тот же день ФРГ передала пакет помощи с танками, пулеметами и другим вооружением .
- 26 мая немецкий канцлер Шольц подтвердил, что он против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.
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