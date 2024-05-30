Німеччина надасть Україні військову допомогу на 500 млн євро: ракети до IRIS-T

Також ФРН передасть запчастини до техніки та патрони

IRIS-T (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Німеччина анонсувала пакет допомоги Україні на 500 млн євро, про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус своєму українському колезі Рустему Умєрову під час зустрічі в Одесі. Про це повідомляє німецьке ЗМІ Tagesschau.

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За словами Пісторіуса, до пакета увійде "велика кількість" зенітних ракет для систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM середньої дальності та менша кількість ракет SLS малої дальності.

Також анонсується, що в пакеті будуть безпілотники для розвідки та бою у Чорному морі, а до того ж будуть необхідні запчастини – замінні стволи для артилерійських систем та двигуни до танків Leopard.

Ще Німеччина планує поставити мільйон патронів до вогнепальної зброї.

З 2025 року в Україну почнеться постачання 18 нових колісних гаубиць новітньої розробки (модель не уточнюється), також ФРН фінансуватиме курси навчання для українських техніків, а у допомоги пакет ще увійдуть кошти на безперешкодний супутниковий зв'язок, передає ЗМІ.

Пісторіус додав, що частина з вмісту пакета скоро буде доставлена.

24 травня посадовець повідомив, що Німеччина передає Україні додаткову систему IRIS-T.

Того ж дня ФРН передала пакет допомоги з танками, кулеметами та іншим озброєнням.

26 травня німецький канцлер Шольц підтвердив, що він проти використання Україною західної зброї для ударів по території Росії.

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