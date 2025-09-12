Германия призвала НАТО оснастить Украину дальнобойным оружием, чтобы бить по РФ
Председатель Комитета обороны Бундестага Томас Рёвекамп призвал НАТО оперативно вооружить Украину дальнобойным оружием, чтобы она могла наносить удары по целям на российской территории. Об этом он сказал изданию Spiegel, реагируя на дроны РФ на территории Польши.
"В войне лучший способ борьбы с беспилотниками – это уничтожить их производственные мощности и пусковые установки", – подчеркнул Рёвекамп.
Именно поэтому, по его словам, важно, чтобы партнеры по НАТО быстро оснастили Украину, чтобы она также могла принять меры против этих целей на российской земле.
Рёвекамп также отметил необходимость четкой координации в рамках НАТО относительно того, когда и над чьей территорией могут быть применены военные меры против дронов.
"Должна быть возможность, с согласия пострадавшей страны, такой как Украина, нейтрализовать беспилотники, которые угрожают территории НАТО, даже в их воздушном пространстве", – сказал он.
- 21 августа Зеленский заявил, что в конце 2025 года и в начале 2026-го в Украине должны начать массовое производство ракеты "Фламинго". По словам главы государства, эта ракета "самая успешная, которая у нас есть".
- В тот же день стало известно, что украинская компания Fire Point производит по меньшей мере одну крылатую ракету "Фламинго" в день.
