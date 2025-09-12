Германия призвала НАТО оснастить Украину дальнобойным оружием, чтобы бить по РФ

В Германии также попросили разрешения уничтожать российские дроны еще на подлете к воздушному пространству НАТО

Бундестаг (Фото: wikipedia.org)

Председатель Комитета обороны Бундестага Томас Рёвекамп призвал НАТО оперативно вооружить Украину дальнобойным оружием, чтобы она могла наносить удары по целям на российской территории. Об этом он сказал изданию Spiegel, реагируя на дроны РФ на территории Польши.

"В войне лучший способ борьбы с беспилотниками – это уничтожить их производственные мощности и пусковые установки", – подчеркнул Рёвекамп.

Именно поэтому, по его словам, важно, чтобы партнеры по НАТО быстро оснастили Украину, чтобы она также могла принять меры против этих целей на российской земле.

Рёвекамп также отметил необходимость четкой координации в рамках НАТО относительно того, когда и над чьей территорией могут быть применены военные меры против дронов.

"Должна быть возможность, с согласия пострадавшей страны, такой как Украина, нейтрализовать беспилотники, которые угрожают территории НАТО, даже в их воздушном пространстве", – сказал он.