Німеччина закликала НАТО оснастити Україну далекобійною зброєю, щоб бити по РФ
Голова Комітету оборони Бундестагу Томас Рьовекамп закликав НАТО оперативно озброїти Україну далекобійною зброєю, щоб вона могла завдавати ударів по цілях на російській території. Про це він сказав виданню Spiegel, реагуючи на дрони РФ на території Польщі.
"У війні найкращий спосіб боротьби з безпілотниками – це знищити їхні виробничі потужності та пускові установки", – підкреслив Рьовекамп.
Саме тому, за його словами, важливо, щоб партнери по НАТО швидко оснастили Україну, щоб вона також могла вжити заходів проти цих цілей на російській землі.
Рьовекамп також наголосив на необхідності чіткої координації в межах НАТО щодо того, коли та над чиєю територією можуть бути застосовані військові заходи проти дронів.
"Повинна бути можливість, за згодою постраждалої країни, такої як Україна, нейтралізувати безпілотники, які загрожують території НАТО, навіть у їхньому повітряному просторі", – сказав він.
- 21 серпня Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети "Фламінго". За словами глави держави, ця ракета "найуспішніша, яка в нас є".
- Того самого дня стало відомо, що українська компанія Fire Point виробляє щонайменше одну крилату ракету "Фламінго" на день.
