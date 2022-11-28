Германия согласится на расширение ЕС только при условии реформ блока – советник Шольца

Германия согласится на вступление в Евросоюз новых государств только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой ЕС, чтобы не ставить под угрозу способность блока функционировать. Об этом заявил госсекретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис, передает Euractiv.

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Как отмечается, призывы к реформе ЕС до сих пор встречали сопротивление, особенно со стороны восточных и скандинавских государств-членов, но Берлин уверен, что консенсус по реформе ЕС может быть достигнут.

По словам Кукиса, успех реформы ЕС будет зависеть от того, "насколько усердно мы ведем переговоры" и "насколько четко мы сообщаем, что допустим расширение только в том случае, если будут проведены институциональные реформы".

Правительство Германии подчеркнуло важность реформирования ЕС с момента своего прихода к власти в прошлом году. Коалиционное соглашение даже обязывает правительство добиваться развития ЕС как европейской федерации.

Шольц настаивает на необходимости перехода от принятия решений единогласно к достаточности поддержки большинством в сферах внешней и налоговой политики.

В этом вопросе Германию поддерживают Франция и Испания, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Против этого шага выступают 13 восточноевропейских и скандинавских стран-членов ЕС.

В июне Шольц заявил, что Евросоюз должен облегчить вступление новых членов.

Премьер-министр Италии Марио Драги в мае заявлял, что Евросоюзу необходимы реформы и решения должны приниматься большинством, а не единогласно.

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Наталія Медведєва

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