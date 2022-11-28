UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия согласится на расширение ЕС только при условии реформ блока – советник Шольца

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 13:33
Германия согласится на расширение ЕС только при условии реформ блока – советник Шольца - Фото
Олаф Шольц (Скриншот видео)

Германия согласится на вступление в Евросоюз новых государств только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой ЕС, чтобы не ставить под угрозу способность блока функционировать. Об этом заявил госсекретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис, передает Euractiv.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, призывы к реформе ЕС до сих пор встречали сопротивление, особенно со стороны восточных и скандинавских государств-членов, но Берлин уверен, что консенсус по реформе ЕС может быть достигнут.

По словам Кукиса, успех реформы ЕС будет зависеть от того, "насколько усердно мы ведем переговоры" и "насколько четко мы сообщаем, что допустим расширение только в том случае, если будут проведены институциональные реформы".

Правительство Германии подчеркнуло важность реформирования ЕС с момента своего прихода к власти в прошлом году. Коалиционное соглашение даже обязывает правительство добиваться развития ЕС как европейской федерации.

Шольц настаивает на необходимости перехода от принятия решений единогласно к достаточности поддержки большинством в сферах внешней и налоговой политики.

В этом вопросе Германию поддерживают Франция и Испания, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Против этого шага выступают 13 восточноевропейских и скандинавских стран-членов ЕС.

  • В июне Шольц заявил, что Евросоюз должен облегчить вступление новых членов.
  • Премьер-министр Италии Марио Драги в мае заявлял, что Евросоюзу необходимы реформы и решения должны приниматься большинством, а не единогласно.

Читайте также: Украина не готова к членству в ЕС, ей нужно многое сделать, мы поможем – евродепутат

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия реформы евросоюз олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 