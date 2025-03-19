Германия выделит дополнительные 3 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году – Reuters

Берлин (Фото: depositphotos.com)

Правительство Германии после принятия планов финансовой реформы согласилось выделить дополнительные 3 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документ министерства финансов Германии в своем распоряжении.

Федеральное правительство согласилось на выделение дополнительной помощи после принятия планов финансовой реформы Бундестагом.

В письме бюджетному комитету парламента министерство финансов согласилось на 2,5 млрд евро дополнительных расходов в этом году. Вместе с другими суммами, включая возмещение из Европейского фонда мира, Германия выделит 3 млрд евро.

Согласно представлению Министерства финансов бюджетному комитету парламента, министр финансов Йорг Кукис сообщил законодателям, что требования для получения разрешения на выделение дополнительных денег выполнены.

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На период с 2026-го по 2029 год Кукис планирует выделить 8,3 млрд евро на военную помощь Украине, доведя общую сумму до более 11 млрд евро.

Ожидается, что бюджетный комитет парламента одобрит выделение средств 21 марта, но если планы финансовой реформы, которые нуждаются во внесении изменений в конституцию, одобрит Бундесрат.

СПРАВКА. Бундесрат – орган представительства регионов Германии. В его полномочия входит и рассмотрение изменений в сфере бюджетной политики. Эти и ряд других решений парламент – Бундестаг – не может принимать без дальнейшего согласования Бундесратом.