Німеччина виділить додаткові 3 млрд євро військової допомоги Україні у 2025 році – Reuters

Берлін (Фото: depositphotos.com)

Уряд Німеччини після ухвалення планів фінансової реформи погодився виділити додаткові 3 млрд євро військової допомоги Україні у 2025 році. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документ міністерства фінансів Німеччини у своєму розпорядженні.

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Федеральний уряд погодився на виділення додаткової допомоги після ухвалення планів фінансової реформи Бундестагом.

У листі до бюджетного комітету парламенту Міністерство фінансів погодилося на 2,5 млрд євро додаткових витрат цього року. Разом з іншими сумами, зокрема відшкодуванням з Європейського фонду миру, Німеччина виділить 3 млрд євро.

Згідно з поданням Міністерства фінансів бюджетному комітету парламенту, міністр фінансів Йорг Кукіс повідомив законодавців, що вимоги для отримання дозволу на виділення додаткових грошей виконані.

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На період з 2026-го до 2029 року Кукіс планує виділити 8,3 млрд євро на військову допомогу Україні, довівши загальну суму до більш ніж 11 млрд євро.

Очікується, що бюджетний комітет парламенту схвалить виділення коштів 21 березня, але якщо плани фінансової реформи, які потребують внесення змін до конституції, схвалить Бундесрат.

ДОВІДКА. Бундесрат – орган представництва регіонів Німеччини. До його повноважень входить і розгляд змін у сфері бюджетної політики. Ці та низку інших рішень парламент – Бундестаг – не може ухвалювати без подальшого погодження Бундесратом.