Германия вышлет дипломатического сотрудника после обвинений в шпионаже для России
Германия вышлет сотрудника российской дипломатической службы по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии.
Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД, чтобы уведомить его о том, что лицо, которое шпионило от имени России, будет выслано из страны.
"Правительство Германии не терпит шпионажа в стране, особенно под видом дипломатического статуса", – заявили в министерстве.
21 января в Германии была задержана женщина с немецким и украинским гражданством по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки и предоставлении информации, связанной с войной против Украины. Предположительно, она собирала данные о местонахождении производителей оружия, испытаниях беспилотников и планируемых поставках беспилотников в Украину.
Данные она предоставляла своему человеку в российском посольстве.
- 13 января в Германии двум гражданам Украины выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу российской разведки.
- 15 января сообщалось, что Россия выгнала дипломата из Британии, назвав его "шпионом". Лондон заявил, что обдумывает ответ.
