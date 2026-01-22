Германия вышлет дипломатического сотрудника после обвинений в шпионаже для России

В МИД подчеркнули, что не потерпят шпионажа, особенно под видом дипломатического статуса

Глава МИД Германии Йоган Вадефуль (Фото: x.com/GermanyDiplo)

Германия вышлет сотрудника российской дипломатической службы по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии.

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД, чтобы уведомить его о том, что лицо, которое шпионило от имени России, будет выслано из страны.

"Правительство Германии не терпит шпионажа в стране, особенно под видом дипломатического статуса", – заявили в министерстве.

21 января в Германии была задержана женщина с немецким и украинским гражданством по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки и предоставлении информации, связанной с войной против Украины. Предположительно, она собирала данные о местонахождении производителей оружия, испытаниях беспилотников и планируемых поставках беспилотников в Украину.

Данные она предоставляла своему человеку в российском посольстве.