Німеччина вишле дипломатичного співробітника після звинувачень у шпигунстві для Росії

У МЗС наголосили, що не потерплять шпигунства, особливо під виглядом дипломатичного статусу

Глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль (Фото: x.com/GermanyDiplo)

Німеччина вишле співробітника російської дипломатичної служби за підозрою в шпигунстві. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.

Російського посла в Німеччині Сергія Нечаєва викликали в МЗС, щоб повідомити його про те, що особу, яка шпигувала від імені Росії, вишлють із країни.

"Уряд Німеччини не терпить шпигунства в країні, особливо під виглядом дипломатичного статусу", – заявили в міністерстві.

21 січня в Німеччині було затримано жінку з німецьким і українським громадянством за звинуваченням у шпигунстві на користь російської розвідки і наданні інформації, пов'язаної з війною проти України. Імовірно, вона збирала дані про розташування виробників зброї, випробування безпілотників і заплановані постачання безпілотників в Україну.

Дані вона надавала своїй людині в російському посольстві.