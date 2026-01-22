Німеччина вишле дипломатичного співробітника після звинувачень у шпигунстві для Росії
Німеччина вишле співробітника російської дипломатичної служби за підозрою в шпигунстві. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.
Російського посла в Німеччині Сергія Нечаєва викликали в МЗС, щоб повідомити його про те, що особу, яка шпигувала від імені Росії, вишлють із країни.
"Уряд Німеччини не терпить шпигунства в країні, особливо під виглядом дипломатичного статусу", – заявили в міністерстві.
21 січня в Німеччині було затримано жінку з німецьким і українським громадянством за звинуваченням у шпигунстві на користь російської розвідки і наданні інформації, пов'язаної з війною проти України. Імовірно, вона збирала дані про розташування виробників зброї, випробування безпілотників і заплановані постачання безпілотників в Україну.
Дані вона надавала своїй людині в російському посольстві.
- 13 січня в Німеччині двом громадянам України висунуто обвинувачення в шпигунстві на користь російської розвідки.
- 15 січня повідомлялося, що Росія вигнала дипломата з Британії, назвавши його "шпигуном". Лондон заявив, що обмірковує відповідь.
