У Берліні жінку з громадянством України та Німеччини заарештували за шпигунство на Росію

Фігурантка збирала дані про місцеперебування виробників зброї, випробування БпЛА і заплановані постачання до України

Поліція (Ілюстративне фото: Hannibal Hanschke/EPA)

У Берліні прокуратура заарештувала громадянку Німеччини та України, яку звинувачують у шпигунстві на користь російської розвідки та надання інформації, пов'язаної з війною. Про це повідомило медіа Tagesschau.

Жінці вже оголосили звинувачення у шпигунстві. За версією слідства, вона передавала інформацію, пов'язану з війною, щонайменше з листопада 2023 року.

Заарештована жінка, яка має німецьке та українське громадянство, ймовірно, збирала дані про учасників важливих політичних подій, а також про місцеперебування виробників зброї, випробування безпілотників і заплановані постачання дронів до України.

Інформацію звинувачена передавала контактній особі, яка пересилала її до російської спецслужби. Цією особою був офіцер, акредитований як військовий аташе в російському посольстві.

Також стверджується, що жінка допомагала контактній особі у посольстві брати участь у політичних заходах у Берліні під вигаданими іменами, щоб встановити контакти.

В межах розслідування було проведено обшуки у квартирі заарештованої жінки, а також у квартирах двох інших підозрюваних, які перебувають на волі.

Дві інші квартири належать колишнім співробітникам Міністерства оборони. Федеральна прокуратура повідомила, що жінка намагалася зв'язатися з цими колишніми співробітниками для отримання інформації.

8 грудня 2025 року повідомлялось, що у Варшаві правоохоронці затримали трьох громадян України, які перевозили хакерське обладнання.

13 січня у Німеччині двом громадянам України висунуто обвинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки.