Лубінець звернувся до Німеччини через ймовірне порушення прав Кузнєцова у СІЗО

Екстрадиція Сергія Кузнєцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець публічно звернувся до компетентних органів Німеччини через ймовірне порушення прав українця Сергія Кузнєцова, який перебуває у слідчому ізоляторі у справі щодо підриву "Північних потоків". Про це йдеться в його публікації в соціальних мережах.

Лубінець написав, що отримав звістку від дружини Кузнєцова, яка нещодавно відвідала його в німецькому СІЗО. За її словами, права чоловіка суттєво порушуються.

З листопада він не здійснив жодного телефонного дзвінка, попри те, що суд офіційно дозволив йому такі контакти. Адміністрація СІЗО досі "технічно" не організувала таку можливість. Зимове взуття, яке було передано й зберігається на складі, Кузнєцову не видають. Питання харчування, попри всі попередні звернення, досі остаточно не вирішене з урахуванням його потреб, заявив омбудсман.

За його словами, українця утримують у секції для "особливо небезпечних", у режимі фактичної ізоляції – 23 години на добу в одинарній камері. Дружина може бачити його лише один раз на місяць, можливості спілкування та доступу до нормальних умов суттєво обмежені. В інших секціях установи, як розповіла дружина, подібного рівня ізоляції та тиску немає.

"Такий режим утримання може мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і потенційно бути розціненим як форма катування, що неприпустимо відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини", – заявив Лубінець.

Він публічно звернувся до компетентних органів ФРН. Наразі посадовець готує офіційні листи з детальним переліком зафіксованих порушень до органів юстиції, пенітенціарної системи й правозахисних інституцій Німеччини з вимогою виправити ситуацію.

Лубінець наполягатиме на наданні можливості провести моніторинговий візит до місця утримання Кузнєцова. Він хоче особисто перевірити умови тримання українця, поспілкуватися з ним конфіденційно й оцінити, наскільки дотримуються його права.

Уповноважений вимагає надати йому та його делегації безперешкодний доступ до Кузнєцова і забезпечити приведення умов його утримання у відповідність до стандартів Ради Європи, Європейської конвенції з прав людини та Конвенції ООН проти катувань.