Лубинец обратился к Германии из-за вероятного нарушения прав Кузнецова в СИЗО

Экстрадиция Сергея Кузнецова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец публично обратился к компетентным органам Германии из-за вероятного нарушения прав украинца Сергея Кузнецова, который находится в следственном изоляторе по делу о подрыве "Северных потоков". Об этом говорится в его публикации в социальных сетях.

Лубинец написал, что получил известие от жены Кузнецова, которая недавно посетила его в немецком СИЗО. По ее словам, права мужа существенно нарушаются.

С ноября он не совершил ни одного телефонного звонка, несмотря на то, что суд официально разрешил ему такие контакты. Администрация СИЗО до сих пор "технически" не организовала такую возможность. Зимнюю обувь, которая была передана и хранится на складе, Кузнецову не выдают. Вопрос питания, несмотря на все предыдущие обращения, до сих пор окончательно не решен с учетом его потребностей, заявил омбудсмен.

По его словам, украинца удерживают в секции для "особо опасных", в режиме фактической изоляции – 23 часа в сутки в одиночной камере. Жена может видеть его только один раз в месяц, возможности общения и доступа к нормальным условиям существенно ограничены. В других секциях учреждения, как рассказала жена, подобного уровня изоляции и давления нет.

"Такой режим содержания может иметь признаки бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и потенциально быть расцененным как форма пыток, что недопустимо в соответствии с международными стандартами в области прав человека", – заявил Лубинец.

Он публично обратился к компетентным органам ФРГ. Сейчас чиновник готовит официальные письма с подробным перечнем зафиксированных нарушений в органы юстиции, пенитенциарную систему и правозащитные институты Германии с требованием исправить ситуацию.

Лубинец будет настаивать на предоставлении возможности провести мониторинговый визит лично к месту содержания Кузнецова. Он хочет лично проверить условия содержания украинца, пообщаться с ним конфиденциально и оценить, насколько соблюдаются его права.

Уполномоченный требует предоставить ему и его делегации беспрепятственный доступ к Кузнецову и обеспечить приведение условий его содержания в соответствие со стандартами Совета Европы, Европейской конвенции по правам человека и Конвенции ООН против пыток.